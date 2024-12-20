Работники медцентра для ветеранов устроили оргию

В США сотрудники медицинского центра для ветеранов стали фигурантами расследования о сексуальных домогательствах. Об этом пишет New York Post.

Конгресс США начал расследование об оргиях с участием чиновников Министерства здравоохранения штата Вирджиния на территории Медицинского центра Mountain Home для военных ветеранов. По информации следствия, по меньшей мере 12 человек, которые работали в центре, приняли участие в оргии, а один мужчина из биомедицинского отдела занимался сексом с 32 коллегами. При этом он и несколько женщин хвастались сексуальными достижениями на правительственном онлайн-портале.

На фоне расследования несколько чиновников уже подали в отставку. Кроме того, уволился директор медицинского центра и несколько сотрудников. Сейчас следователи работают с информаторами, чтобы выяснить, как давно в медицинском центре происходило подобное. Они также выясняют, подвергался ли кто-то из сотрудников домогательствам, и имели ли место изнасилования.

Ранее сообщалось, что в Венгрии католического священника Герго Бесе, известного своими консервативными взглядами, уличили в участии в гей-вечеринках и съемках в порно. Его отстранили от служения.