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14:47, 20 декабря 2024Ценности

Раскрыты планы Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер на Рождество

Daily Mail: Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер проведут Рождество порознь
Мария Винар

Фото: Сhristopher Polk / Golden Globes 2024 / Getty Images

Журналисты раскрыли планы актера Тимоти Шаламе и телезвезды Кайли Дженнер на Рождество. Соответствующий материал появился на сайте Daily Mail.

28-летний артист рассказал в подкасте This Past Weekend, что в сентябре его сестра Полин Шаламе родила первенца. В связи с этим событием он хочет уехать на праздничные выходные в Нью-Йорк, чтобы уделить время новорожденной племяннице.

Так, журналисты предположили, что звезда «Дюны» и его возлюбленная проведут каникулы порознь. Они уточнили, что сама 27-летняя предпринимательница традиционно празднует Рождество в Калифорнии со своими детьми и сестрами.

Ранее сообщалось, что инсайдеры заметили Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер за непристойными действиями на вечеринке, которая состоялась после премьеры фильма «Совершенный незнакомец».

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