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15:04, 20 декабря 2024Экономика

Россия списала долги на десятки миллионов долларов африканской стране

Россия списала Сомали 48,1 миллиона долларов долга по выданным СССР кредитам
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Feisal Omar / Reuters

Россия списала Сомали многомиллионный долг по выданным СССР кредитам. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Списание задолженности африканской страны в размере 48,1 миллиона долларов было осуществлено в рамках подписанного правительствами двух стран соглашении об урегулировании кредитных обязательств. Стороны подписали его 10 декабря 2024 года, однако сам документ был опубликован спустя десять дней после этого.

Согласно основным положениям соглашения, Россия списывает задолженность Сомалийской Демократической Республики, образовавшуюся по кредитам, выданным африканской стране властями СССР до 1 октября 1984 года. Это государство придерживалось социалистической ориентации до 1990-х годов, на фоне чего власти Советского Союза оказывали ему финансовую поддержку. Необходимости расплачиваться по этим долгам у властей Сомали теперь не будет. «100 процентов указанной суммы консолидируется в соответствии с настоящим соглашением», — говорится в документе.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка (ВБ) сообщило, что Россия стала активнее выдавать кредиты третьим странам. По итогам 2023 года размер предоставленной РФ финансовой помощи вырос более чем до 30 миллиардов долларов. В итоге объем подобного кредитования за прошлый год увеличился до максимума с 1999 года. Суммарная же задолженность третьих стран перед Россией за отчетный период выросла 1,3 миллиарда долларов.

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