Россияне стали реже ездить на курорты Краснодарского края по одной причине

АМОС: рост цен на авиабилеты снизил турпоток на курорты Кубани

Россияне стали реже ездить на курорты Краснодарского края из-за роста цен на авиабилеты. Одну из ключевых причин снижения турпотока в Кубань в беседе с kp.ru раскрыл председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

«В горах Сочи забронировано сейчас от 60–70 до 90 процентов номерного фонда, на побережье — от 30–40 до 50–70 процентов, — заявил собеседник издания. — Загрузка могла бы быть и выше, но очень дорогие авиабилеты».

По словам эксперта, стоимость перелетов выросла до 45 процентов. При этом Богданов отметил, что ситуация по загруженности отелей в новогодние праздники на курортах региона в целом лучше, чем в прошлые годы.

Ранее стало известно, что средняя цена авиабилета экономкласса в России в 2024 году выросла на 14 процентов. Согласно результатам исследования деловой активности в российских городах, на перелеты экономклассом туристы тратят примерно 14,5 тысячи рублей.