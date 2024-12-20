Россиянин нанес хозяйке квартиры 50 ударов ножом и вилкой и был задержан

В Тюменской области задержали арендатора за убийство хозяйки квартиры

В Тюменской области задержали мужчину за 50 ударов ножом и вилкой хозяйке квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 11 мая мужчина в состоянии алкогольного опьянения в арендуемой квартире поссорился с собственницей. Он нанес 69-летней хозяйке более 50 ударов ножом и вилкой в разные части тела. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. Преступник скрылся, но был оперативно задержан.

В ходе следственных действий был проведен обыск места преступления и изъяты орудия расправы, также проведены необходимые экспертизы. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе суд приговорил мужчину к 14 годам за попытку двойной расправы.