Россиянин развратил дочь знакомой в аквапарке и попался спустя десять лет

В Петербурге силовики задержали мужчину, развратившего дочь знакомой в аквапарке

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 50-летнего местного жителя, подозреваемого в развращении дочери своей знакомой в аквапарке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

Все произошло в 2014 году на территории аквапарка по Приморскому проспекту. Злоумышленник совершил противоправные действия в отношении девочки 2007 года рождения — дочери знакомой, с которой он вместе работал в магазине. Его смогли задержать только спустя десять лет.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. По данным ведомства, недавно он освободился из мест лишения свободы за совершение аналогичных преступления в отношении детей.

По месту жительства фигуранта силовики изъяли системный блок и два мобильных телефона, на которых хранились запрещенные снимки с участием несовершеннолетних.

Ранее суд в Москве приговорил к 15 годам лишения свободы местного жителя, домогавшегося пяти девочек в метро.