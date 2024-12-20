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16:25, 20 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин угрожал работникам общепита гранатой из-за отмененного заказа и попал на видео

В Москве задержали мужчину, угрожавшего гранатой работникам общепита
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве мужчина требовал от работников общепита выдать ранее отмененный заказ и угрожал гранатой. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и опубликовала оперативное видео.

На кадрах видно, как мужчина стоит рядом со стойкой выдачи в ресторане быстрого питания и показывает сотрудникам что-то на своем телефоне. Затем он достает из кармана предмет, похожий на гранату, чтобы «припугнуть менеджера», забирает пакет с заказом и уходит.

Как уточнила Волк, личность злоумышленника удалось установить по горячим следам — его задержали по месту проживания в Москве. В его доме силовики обнаружили коробку с курительными принадлежностями, электронные весы, сверток и пакет с гашишем общим весом 131 грамм, а в его машине — страйкбольную гранату.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 213 («Хулиганство») и 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества») УК РФ.

Ранее в Бурятии суд приговорил 57-летнего жителя Закаменска к восьми годам лишения свободы за ограбление микрофинансовой организации и угрозу взорвать гранату при задержании.

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