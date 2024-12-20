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08:53, 20 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина осудили на восемь лет за совершенную в 1993 году расправу над мальчиком

Жителя Приморья осудили на 8 лет за убийство 11-летнего мальчика в 1993 году
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Приморском крае суд приговорил к восьми годам лишения свободы 49-летнего мужчину, расправившегося с 11-летним мальчиком 31 год назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «е» статьи 102 («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах») РСФСР. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в октябре 1992 года осужденный в лесу недалеко от дома на Парковой улице в селе Хороль поссорился со знакомым мальчиком. Он удушил ребенка.

На момет совершения преступления осужденному было 18 лет, он работал сторожем в совхозе. Преступление удалось раскрыть благодаря совместной работе сотрудников СК и МВД.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину за совершенную 12 лет назад расправу над знакомым.

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