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14:34, 20 декабря 2024Силовые структуры

Россиянка расправилась со знакомой из-за пророчества о лишении свободы и попалась

Жительница Урала утопила знакомую, напророчившую ей заключение, и получила 9 лет
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Жительница Верхней Туры расправилась со знакомой, напророчившей ей лишение свободы, и получила срок в колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Свердловском областном суде.

Как установил суд, все произошло в августе. Женщины распивали спиртные напитки неподалеку от Верхнетуринского пруда, когда одна из них напророчила ранее судимой знакомой реальное лишение свободы. Та в ответ разозлилась и начала драку, в ходе которой вытащила оппонентку из дома и с силой погрузила ее под воду в ближайшем пруду.

Потерпевшая не смогла оказать сопротивление из-за детского церебрального паралича — она не выжила.

Злоумышленница полностью признала свою вину. Суд приговорил ее к 9,5 года лишения свободы, а также выплате двух миллионов рублей в качестве морального ущерба родственникам утонувшей.

Ранее в Краснодаре женщина расправилась с двухлетней дочерью из-за проблем с деньгами — она удушила ребенка, а затем погрузила его в ванную.

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