Россиянка расправилась со знакомой из-за пророчества о лишении свободы и попалась

Жительница Верхней Туры расправилась со знакомой, напророчившей ей лишение свободы, и получила срок в колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Свердловском областном суде.
Как установил суд, все произошло в августе. Женщины распивали спиртные напитки неподалеку от Верхнетуринского пруда, когда одна из них напророчила ранее судимой знакомой реальное лишение свободы. Та в ответ разозлилась и начала драку, в ходе которой вытащила оппонентку из дома и с силой погрузила ее под воду в ближайшем пруду.
Потерпевшая не смогла оказать сопротивление из-за детского церебрального паралича — она не выжила.
Злоумышленница полностью признала свою вину. Суд приговорил ее к 9,5 года лишения свободы, а также выплате двух миллионов рублей в качестве морального ущерба родственникам утонувшей.
Ранее в Краснодаре женщина расправилась с двухлетней дочерью из-за проблем с деньгами — она удушила ребенка, а затем погрузила его в ванную.