Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:00, 20 декабря 2024Силовые структуры

Россиянка сообщила мужу о разводе и получила удар ножом

В Саратове задержан мужчина, ударивший жену ножом после новости о разводе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Саратове задержан 30-летний мужчина, ударивший 33-летнюю жену ножом после новости о разводе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

По данным правоохранителей, ЧП произошло в квартире, расположенной в доме в Заводском районе. Пострадавшая ушла от фигуранта к другому мужчине и сообщила о том, что собирается подать на развод. В ответ на это мужчина напал на нее с ножом. Женщина была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что в Череповце возбуждено уголовное дело о покушении на местную жительницу, которую во время ссоры поджег бывший муж. По версии следствия, в ночь на 26 ноября он пришел домой к бывшей супруге, которая проживает в квартире дома на улице Юбилейной. Там в пылу ссоры мужчина облил ее легковоспламеняющейся жидкостью, хранившейся в помещении, и поджег. В результате возгорания пострадавшая получила термические ожоги, ее госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Русскому миру объявлена война». Путин заявил о новой угрозе

      Захарова предрекла судьбу украинцам при депортации из Финляндии

      Несколько банкоматов в Москве подожгли по указке мошенников из украинских кол-центров

      Российского теннисиста дисквалифицировали на два года за употребление мельдония

      Орбан призвал к терпению по вопросу вето на продление санкций против РФ

      Белый дом предупредил о неминуемой приостановке работы правительства

      Силы ПВО сбили четыре беспилотника над тремя российскими регионами

      Сын арестованного в Азербайджане экс-министра Карабаха поблагодарил Путина за поддержку

      Мужчинам указали на первые признаки проблем с потенцией

      Россиянка сообщила мужу о разводе и получила удар ножом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше