Россиянка сообщила мужу о разводе и получила удар ножом

В Саратове задержан мужчина, ударивший жену ножом после новости о разводе

В Саратове задержан 30-летний мужчина, ударивший 33-летнюю жену ножом после новости о разводе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

По данным правоохранителей, ЧП произошло в квартире, расположенной в доме в Заводском районе. Пострадавшая ушла от фигуранта к другому мужчине и сообщила о том, что собирается подать на развод. В ответ на это мужчина напал на нее с ножом. Женщина была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что в Череповце возбуждено уголовное дело о покушении на местную жительницу, которую во время ссоры поджег бывший муж. По версии следствия, в ночь на 26 ноября он пришел домой к бывшей супруге, которая проживает в квартире дома на улице Юбилейной. Там в пылу ссоры мужчина облил ее легковоспламеняющейся жидкостью, хранившейся в помещении, и поджег. В результате возгорания пострадавшая получила термические ожоги, ее госпитализировали.