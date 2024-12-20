Российский генерал оценил перспективу подписания «какого-то договора» с Украиной

Гурулев: договор о безопасности нужно заключать не с Украиной, а со всем миром

Подписание некоего договора только с Украиной не будет в полной мере отвечать интересам России. Такое мнение высказал депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в эфире первого канала, фрагмент которого он опубликовал в Telegram.

«Коротко о том, что я не вижу возможностей для какого-то договора с Украиной», — подписал он публикацию.

По словам политика, для установления глобальной стабильности необходимо заключить другой договор, подписантами которого должны выступить все основные геополитические игроки.

До тех пор, пока такой договор не будет заключен, «лихорадить будет сильно», продолжил Гурулев. В этой связи он напомнил слова президента России Владимира Путина о 20 годах глобальной нестабильности.

Вернувшись к украинской проблематике, депутат заявил, что пока переговоры вести не с кем.

Ранее в Кремле допустили возобновление российско-украинских переговоров. При этом, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, они должны быть основаны на стамбульских соглашениях, выработанных сторонами еще в 2022-м году.