Совфед одобрил отмену врачебной тайны в отношении одной категории граждан

Совфед одобрил закон об отмене врачебной тайны в отношении педофилов

Совет Федерации одобрил закон, который отменяет врачебную тайну в отношении педофилов, если в их отношении назначены принудительные меры медицинского характера. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмена врачебной тайны необходима для контроля за применением принудительных медицинских мер в отношении педофилов без их согласия. Закон также наделяет Минюст и Минздрав полномочием утверждать порядок контроля за применением принудительных мер медицинского характера в отношении таких лиц. Изменения парламентарии вносят в закон «Об основах охраны здоровья граждан».

Согласно действующим нормам, сведения, составляющие врачебную тайну, предоставляются без согласия гражданина по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи исполнением уголовного наказания и для контроля за поведением осужденных. Кроме того, это касалось случаев, когда осужденный был обязан пройти лечение от наркомании или нуждался в медицинской или социальной реабилитации.

Авторы инициативы подчеркнули, что сейчас ФСИН не может получить такую информацию от медорганизаций, чтобы контролировать применение принудительных мер в отношении педофилов.

6 апреля президент России Владимир Путин запретил судимым за преступления против половой неприкосновенности детей посещать территории скопления несовершеннолетних. Нововведение дополнило закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».