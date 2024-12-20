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10:47, 20 декабря 2024Россия

Совфед одобрил отмену врачебной тайны в отношении одной категории граждан

Совфед одобрил закон об отмене врачебной тайны в отношении педофилов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил закон, который отменяет врачебную тайну в отношении педофилов, если в их отношении назначены принудительные меры медицинского характера. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмена врачебной тайны необходима для контроля за применением принудительных медицинских мер в отношении педофилов без их согласия. Закон также наделяет Минюст и Минздрав полномочием утверждать порядок контроля за применением принудительных мер медицинского характера в отношении таких лиц. Изменения парламентарии вносят в закон «Об основах охраны здоровья граждан».

Согласно действующим нормам, сведения, составляющие врачебную тайну, предоставляются без согласия гражданина по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи исполнением уголовного наказания и для контроля за поведением осужденных. Кроме того, это касалось случаев, когда осужденный был обязан пройти лечение от наркомании или нуждался в медицинской или социальной реабилитации.

Авторы инициативы подчеркнули, что сейчас ФСИН не может получить такую информацию от медорганизаций, чтобы контролировать применение принудительных мер в отношении педофилов.

6 апреля президент России Владимир Путин запретил судимым за преступления против половой неприкосновенности детей посещать территории скопления несовершеннолетних. Нововведение дополнило закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

ЖЗЛ
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