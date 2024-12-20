Крупнейший НПЗ на юге России остановил работу

Reuters: Новошахтинский НПЗ остановил производство из-за атаки беспилотников

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) остановил обе установки первичной переработки нефти после того, как был атакован беспилотниками. Об этом со ссылкой на собственные источники в отрасли сообщает Reuters.

Мощность предприятия составляет 5,6 миллиона тонн нефти в год, это крупнейший НПЗ на юге страны, он был запущен в 2009 году. Атака на него была совершена в ночь на 19 декабря.

По данным собеседников агентства, повреждена оказалась одна установка АВТ-2,5-2, на которую приходится половина мощности завода. Вторую установку такой же мощности отключили из-за возгорания нефтепродуктового резервуара.

Это уже третья атака дронов на Новошахтинский НПЗ. Ранее он пережил нападение в марте и июне. В первые полгода нефтеперерабатывающие предприятия неоднократно становились целями для налетов дронов, в результате за январь-май они сократили выпуск бензина и дизельного топлива на 20 и 11 процентов соответственно. Более поздние данные не публиковались. В Минэнерго объяснили закрытие информации стремлением избежать необоснованного давления на топливный рынок.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России предупредила автоэкспертов о недопустимости прогнозов и рассуждений по поводу роста цен на бензин в следующем году. По мнению ведомства, слухи могут сами по себе поспособствовать ажиотажу на рынке.

