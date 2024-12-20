Сын арестованного в Азербайджане экс-министра Карабаха поблагодарил Путина за поддержку

Сын бывшего министра НКР Варданяна поблагодарил Путина за поддержку

Сын бывшего министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна Давид поблагодарил президента России Владимира Путина за публичную поддержку после его ареста в Азербайджане. Об этом он заявил в интервью RTVI.

Путин до этого выражал надежду, что Азербайджан отнесется гуманно к бывшим властям ныне упраздненной НКР. «Безумно благодарны за такие слова и надеемся, что к ним прислушаются», — заявил Давид Варданян.

Он также подтвердил, что против его отца возбудили 45 уголовных дел в Азербайджане по 20 статьям. Среди них: финансирование терроризма, создание вооруженных формирований и незаконное пересечение границы.

В сентябре 2023 года бывший министр НКР и российский миллиардер Рубен Варданян был задержан властями Азербайджана при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению. Это произошло после возвращения Азербайджаном контроля над НКР военным путем. До этого он отказался от российского гражданства.

Ранее адвокаты Варданяна обратились к специальному докладчику ООН Элис Эдвардс. Они заявили, что правительство Азербайджана регулярно пытает политика.