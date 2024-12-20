Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:03, 20 декабря 2024Бывший СССР

Сын арестованного в Азербайджане экс-министра Карабаха поблагодарил Путина за поддержку

Сын бывшего министра НКР Варданяна поблагодарил Путина за поддержку
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
Рубен Варданян

Рубен Варданян. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сын бывшего министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна Давид поблагодарил президента России Владимира Путина за публичную поддержку после его ареста в Азербайджане. Об этом он заявил в интервью RTVI.

Путин до этого выражал надежду, что Азербайджан отнесется гуманно к бывшим властям ныне упраздненной НКР. «Безумно благодарны за такие слова и надеемся, что к ним прислушаются», — заявил Давид Варданян.

Он также подтвердил, что против его отца возбудили 45 уголовных дел в Азербайджане по 20 статьям. Среди них: финансирование терроризма, создание вооруженных формирований и незаконное пересечение границы.

В сентябре 2023 года бывший министр НКР и российский миллиардер Рубен Варданян был задержан властями Азербайджана при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению. Это произошло после возвращения Азербайджаном контроля над НКР военным путем. До этого он отказался от российского гражданства.

Ранее адвокаты Варданяна обратились к специальному докладчику ООН Элис Эдвардс. Они заявили, что правительство Азербайджана регулярно пытает политика.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Русскому миру объявлена война». Путин заявил о новой угрозе

      Захарова предрекла судьбу украинцам при депортации из Финляндии

      Несколько банкоматов в Москве подожгли по указке мошенников из украинских кол-центров

      Российского теннисиста дисквалифицировали на два года за употребление мельдония

      Орбан призвал к терпению по вопросу вето на продление санкций против РФ

      Белый дом предупредил о неминуемой приостановке работы правительства

      Силы ПВО сбили четыре беспилотника над тремя российскими регионами

      Сын арестованного в Азербайджане экс-министра Карабаха поблагодарил Путина за поддержку

      Мужчинам указали на первые признаки проблем с потенцией

      Россиянка сообщила мужу о разводе и получила удар ножом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше