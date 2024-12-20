Татьяне Ким не удалось взыскать десятки миллиардов рублей с Бакальчука

Бакальчук: суд отказал Ким во взыскании с «ВБ Девеломпент» 37 млрд рублей

Татьяне Ким не одобрили иск, в котором она потребовала взыскать более 37 млрд рублей с владельца «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука и директора компании Дениса Кузнецова. О судебном отказе «Ведомостям» рассказал Бакальчук.

«Сначала Татьяна заявила, что моя компания "ВБ Девелопмент" якобы принадлежит ей. А потом от лица компании подала иск. Разумеется, суд отказался признать ее права на компанию «ВБ Девелопмент». Следом было отказано и в удовлетворении иска», — уточнил он.

Также Бакальчук заявил, что раскроет подробности после получения полного текста судебного решения. По его словам, еще одно дело направили на апелляцию — речь идет об иске о незаконности передачи активов Wildberries в объединенную компанию «РВБ». Юристы планируют обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

Ранее появились сведения о том, что Владислав Бакальчук пытался тайно отнять Wildberries у своей супруги Татьяны Ким в тот момент, когда она была в декрете. Друг Бакальчука якобы хотел переписать на себя половину бизнеса.