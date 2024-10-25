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16:20, 25 октября 2024Экономика

Стало известно о попытках Бакальчука тайно отобрать Wildberries

Татьяна Ким: Бакальчук пытался тайно отобрать Wildberries во время моего декрета
Татьяна Ким

Татьяна Ким. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Владислав Бакальчук пытался тайно отобрать Wildberries у своей супруги Татьяны Ким. Об этом стало известно газете «Ведомости».

Основательница маркетплейса заявила, что ее муж пытался отобрать компанию еще в 2017 году, в то время, когда она находилась в декрете. О попытках ей рассказали сотрудники бухгалтерии. После случая, когда друг Бакальчука хотел тайно переписать на себя половину бизнеса, Татьяна ужесточила контроль за всеми изменениями в юридических структурах.

По словам Татьяны, возможность раздела бизнеса в случае развода никогда не обсуждалась, так как маркетплейс она придумала и создала на собственные деньги, в этом ей помогали только ее родители. Бакальчук же появился в компании в 2007 году и «пытался принимать участие» в управлении «на правах супруга».

«Параллельно копилось не очень правильное управление стройками и финансовыми потоками внутри компании, поэтому на одном из собраний я просто отстранила Владислава от участия в управлении. Ну и, соответственно, дальше разгорелся конфликт», — пояснила она.

Еще одна попытка отстранить Татьяну от управления маркетплейсом произошла в 2024 году — ее пытались увезти куда-то силой и заставить переписать компанию.

«Был случай, когда я сидела в комнате с несколькими оперативниками, набирала адвокату и спрашивала, что мне делать. Она мне говорила: "Пишите заявление в полицию на то, что вас сейчас силой хотят куда-то увезти"», — рассказала она.

В июне 2024 года Wildberries и Russ учредили новую совместную компанию — ООО «РВБ». Ее уставной капитал составляет 20 миллионов рублей, 65 процентов которого принадлежит Wildberries, а 35 — компании «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор» (ее бенефициары — братья Леван и Роберт Мирзояны). Сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук выступил против сделки. По его словам, его отстранили от управления бизнесом, решение об объединении с рекламной компанией Russ было принято без него.

По словам основательницы маркетплейса Татьяны Ким, Wildberries необходима серьезная перестройка, поэтому компании будут создавать вместе новую цифровую торговую платформу. Wildberries и группа Russ завершили объединение 1 октября.

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      Вячеслав Агапов
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