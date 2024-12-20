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07:30, 20 декабря 2024Путешествия

Тревел-блогер объяснил причину отказа китайцев переезжать в Россию

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Тревел-блогер и путешественник объяснил причину отказа жителей КНР переезжать в Россию. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что китайцы переезжали в нашу страну вовсе не из-за нашей культуры и любви к русским. Они лишь стремились улучшить материальное состояние своих семей и поднять уровень жизни.

Как указал блогер, 10-15 лет назад работа в России оплачивалась практически вдвое больше, чем в Поднебесной. «Сейчас ситуация круто изменилась, за последние двадцать лет курс рубля сильно упал, средняя зарплата в нашей стране и Китае фактически сровнялись, поэтому переезжать сюда бессмысленно», — пояснил он.

Ранее другой тревел-блогер убедился в худших стереотипах о китайцах, пожив с ними в хостеле. Он пожаловался, что соседи постоянно шумели и громко сморкались.

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