Удар ВСУ по приграничному российскому городу квалифицировали как теракт

Следователи возбудили уголовное дело о теракте в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по курскому городу Рыльску. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.
По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Их точное число устанавливается.
По данным следствия, украинские военные использовали дистанционные средства огневого поражения для нанесения ракетного удара по мирным жителям. Российские следователи намерены установить всех причастных к совершению теракта.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску Курской области из установки реактивной системы залпового HIMARS.