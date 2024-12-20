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17:55, 20 декабря 2024Силовые структуры

Удар ВСУ по приграничному российскому городу квалифицировали как теракт

СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по курскому Рыльску
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРакетные удары по Украине:
Начало событий в новости Хинштейн назвал использованный ВСУ для удара по Рыльску тип ракет

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело о теракте в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по курскому городу Рыльску. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Их точное число устанавливается.

По данным следствия, украинские военные использовали дистанционные средства огневого поражения для нанесения ракетного удара по мирным жителям. Российские следователи намерены установить всех причастных к совершению теракта.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску Курской области из установки реактивной системы залпового HIMARS.

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