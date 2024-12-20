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16:07, 20 декабря 2024Россия

Украинский дрон сбит в небе над Россией

Украинский беспилотник уничтожили в небе над Белгородской областью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинский беспилотник уничтожили в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Дрон был сбит в пятницу, 20 декабря, около 15:20 дежурными средствами противовоздушной обороны.

Речь идет о беспилотнике самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

Ранее 20 декабря украинские войска атаковали Белгородскую область. В результате двух атак были повреждены легковой автомобиль и грузовик. Пострадавших нет.

ЖЗЛ
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