Украинский дрон сбит в небе над Россией

Украинский беспилотник уничтожили в небе над Белгородской областью

Украинский беспилотник уничтожили в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Дрон был сбит в пятницу, 20 декабря, около 15:20 дежурными средствами противовоздушной обороны.

Речь идет о беспилотнике самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

Ранее 20 декабря украинские войска атаковали Белгородскую область. В результате двух атак были повреждены легковой автомобиль и грузовик. Пострадавших нет.