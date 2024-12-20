В Германии заявили о нежелании служить в армии из-за страха попасть на Украину

Bild: граждане Германии не желают служить из-за страха попасть на Украину

Граждане Германии не желают служить в бундесвере из-за страха попасть на Украину и оказаться участниками боевых действий. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственное расследование.

«У бундесвера проблемы! От него бегут! (...) Представитель министра обороны Бориса Писториуса подтверждает, что только в этом году от военной службы пожелали отказаться 2 468 человек», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточнятся, что в сравнении с прошлым годом количество лиц, не желающих служить в армии, выросло на 50 процентов. Авторы материала указывают, что украинский конфликт является одной из причин подобного поведения.

Ранее американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Россия находится в шаге от победы в конфликте на Украине. Он добавил, что Запад сталкивается со все большим числом вызовов и, по его мнению, президент России Владимир Путин осознает этот факт.