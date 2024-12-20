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15:58, 20 декабря 2024Спорт

В Госдуме отреагировали на допуск российских фигуристов к отборам на Олимпиаду

Журова исключила массовый допуск россиян к отбору на ОИ после решения ISU
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yekatseryna Netuk / Shutterstock / Fotodom  

Массового возвращения россиян в международный спорт и на Олимпиаду после допуска конькобежцев к отбору в нейтральном статусе пока не будет, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она объяснила, что каждый случай является частным и зависит от позиции конкретной спортивной федерации.

«Все федерации этого не сделают. В частности, вероятно, россиян не допустят к отборам там, где сильное скандинавское лобби. Речь, к примеру, о наших лыжниках. Там сами спортсмены предлагают допустить россиян, потому что это было бы справедливо и правильно, но отказываются политики», — объяснила депутат.

По этой причине массового возвращения россиян в международный спорт, как считает Журова, пока не предвидится. Тем не менее ситуация может измениться после завершения украинского конфликта.

«Массового возвращения не будет, но все зависит от конкретных федераций. К примеру, наших теннисистов допускали всегда. Мне кажется, там федерация и флаг готова была вернуть, но здесь уже все зависит от политиков. Конечно, хотелось бы, чтобы наши спортсмены и отбирались, и выступали под флагом и гимном, но сейчас нужно отбираться хотя бы в нейтральном статусе там, где это возможно», — заключила Журова.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Теперь Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) должны выбрать по одному спортсмену (паре) в каждой дисциплине, которые будут принимать участие в квалификационных турнирах.

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