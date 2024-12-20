Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:20, 20 декабря 2024Бывший СССР

В Грузии пообещали освободить некоторых задержанных участников протестов

Премьер Грузии Кобахидзе пообещал освободить некоторых задержанных на протестах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал освободить некоторых задержанных участников протестов. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что будут освобождены лица, которых задержали по административным нарушениям. Кроме того, премьер раскрыл сроки их освобождения. По его словам, задержанных освободят до конца месяца.

Кобахидзе также подчеркнул, что протесты в Тбилиси стали мирными. Как он отметил, правоохранителям больше не нужно применять силу.

В Грузии начались массовые акции протеста после того, как власти республики приостановили переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Участники акций требуют новых выборов в парламент и освобождения ранее задержанных протестующих.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия раскрыла подробности массированного удара по объектам в Киеве. Что стало целью?

      Захарова высказалась о реакции Запада на слова Путина о ракетной дуэли

      Военкор назвал удар по управлению СБУ в Киеве ответом на убийство генерала Кириллова

      Хирург раскрыл многомиллионную стоимость пластики Марии Погребняк

      Новый носитель «Цирконов» прошел испытания

      Школьница пыталась поджечь здание администрации в российском регионе и попалась

      Президент Германии захотел распустить бундестаг

      В Грузии заявили о намерении внести изменения в закон об иноагентах

      В Кремле оценили риски санкций G7 против российской нефтянки

      В России высказались о возможной альтернативе ядерного оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше