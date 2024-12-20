В Грузии пообещали освободить некоторых задержанных участников протестов

Премьер Грузии Кобахидзе пообещал освободить некоторых задержанных на протестах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал освободить некоторых задержанных участников протестов. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что будут освобождены лица, которых задержали по административным нарушениям. Кроме того, премьер раскрыл сроки их освобождения. По его словам, задержанных освободят до конца месяца.

Кобахидзе также подчеркнул, что протесты в Тбилиси стали мирными. Как он отметил, правоохранителям больше не нужно применять силу.

В Грузии начались массовые акции протеста после того, как власти республики приостановили переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Участники акций требуют новых выборов в парламент и освобождения ранее задержанных протестующих.