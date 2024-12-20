В Грузии заявили о намерении внести изменения в закон об иноагентах

Кобахидзе: власти Грузии готовы к обсуждениям закона об иноагентах

Власти Грузии готовы к обсуждениям и намерены внести изменения в закон «О прозрачности иностранного влияния», также известный как закон об иноагентах. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга, передает Telegram-канал «Sputnil Грузия».

«Мы готовы к обсуждениям и сотрудничеству со структурами Совета Европы по вопросам, связанным с законом "О прозрачности иностранного влияния"», — сообщил он.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что организация совместно с Грузией создаст рабочую группу для определения поправок в закон об иноагентах. По его словам, вносимые в закон изменения определит группа, куда войдут эксперты из республики, Совета Европы и Венецианской комиссии.

