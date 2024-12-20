В Конгрессе США попытаются предотвратить остановку работы правительства

Спикер Джонсон: у республиканцев есть план предотвратить шатдаун правительства

У республиканцев в Конгрессе США есть план, как предотвратить остановку работы правительства, которая может произойти 21 декабря. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, его слова передает The Hill.

«Да, да, у нас [республиканцев] есть план. Мы ожидаем голосования по законопроекту о финансировании на следующий год сегодня утром, так что следите за событиями. У нас есть план», — сообщил спикер.

По словам авторов материала, Джонсон не уточнил, что он имеет в виду, и какие шаги разработали республиканцы, чтобы предотвратить шатдаун.

17 декабря стало известно, что работа американского правительства оказалась под угрозой из-за разногласий в Конгрессе США по законопроекту о финансировании на следующий год.