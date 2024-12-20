Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:21, 20 декабря 2024Мир

В Конгрессе США попытаются предотвратить остановку работы правительства

Спикер Джонсон: у республиканцев есть план предотвратить шатдаун правительства
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

У республиканцев в Конгрессе США есть план, как предотвратить остановку работы правительства, которая может произойти 21 декабря. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, его слова передает The Hill.

«Да, да, у нас [республиканцев] есть план. Мы ожидаем голосования по законопроекту о финансировании на следующий год сегодня утром, так что следите за событиями. У нас есть план», — сообщил спикер.

По словам авторов материала, Джонсон не уточнил, что он имеет в виду, и какие шаги разработали республиканцы, чтобы предотвратить шатдаун.

17 декабря стало известно, что работа американского правительства оказалась под угрозой из-за разногласий в Конгрессе США по законопроекту о финансировании на следующий год.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сознательно бьют по мирным объектам». ВСУ ударили ракетами по городу в Курской области, ранены десятки человек

      Готовность «Севмаша» к строительству авианосцев оценили

      Директор суджанской школы объяснил взломом резкий ответ Хинштейну

      Известного блогера арестовали по подозрению в поджоге собственной машины

      Звезда «Зачарованных» показала фото без макияжа в честь 52-летия и удивила фанатов

      Покровительствующую беглым нацистам канадскую организацию признали в России нежелательной

      В МИД России объявили о прекращении соглашения о генконсульстве Румынии

      «Росатом» завершил испытания мюонного томографа для геологоразведки

      Стюардесса выпала из самолета перед взлетом

      Нарушившую закон об иноагентах российскую журналистку заочно арестовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше