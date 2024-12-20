В МИД отреагировали на ракетный удар по Рыльску

Захарова: Россия поднимет тему ракетных ударов по Рыльску на заседании СБ ООН

Россия поднимет тему ракетных ударов по Рыльску на заседании Совбеза ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Отмечается, что заседание созвано по российской инициативе в пятницу 20 декабря. «Обязательно [поднимет]», — сказала дипломат в ответ на вопрос агентства.

Ранее исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Рыльску Курской области из установки реактивной системы залпового (РСЗО) HIMARS. В результате ракетного удара повреждения получили Дом культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс, педагогический колледж, школа, пожарная часть и другие социальные объекты, а также частные дома.

В результате ракетного удара погибли погибли пятеро взрослых и ребенок.