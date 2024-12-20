В палате представителей не одобрили проект временного бюджета США

Временный бюджет США не набрал нужной поддержки в палате представителей

Проект временного бюджета США, который призван предотвратить приостановку работы правительства, грозящую штатам в субботу, 21 декабря, не набрал нужной поддержки в палате представителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что для одобрения проекта за него должны проголосовать половина членов законодательного органа — 218. Однакл у республиканцев всего 219 мандатов в палате представителей, а уже более тридцати законодателей высказались против. Агентство уточняет, что демократы не собирались поддерживать проект временного бюджета.

Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал преступлением проект временного бюджета США. «Любой член палаты представителей или сената, который проголосует за этот возмутительный проект, заслуживает того, чтобы его отстранили от должности через два года!», — заявил миллиардер.