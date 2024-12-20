Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:58, 20 декабря 2024Мир

В палате представителей не одобрили проект временного бюджета США

Временный бюджет США не набрал нужной поддержки в палате представителей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Проект временного бюджета США, который призван предотвратить приостановку работы правительства, грозящую штатам в субботу, 21 декабря, не набрал нужной поддержки в палате представителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что для одобрения проекта за него должны проголосовать половина членов законодательного органа — 218. Однакл у республиканцев всего 219 мандатов в палате представителей, а уже более тридцати законодателей высказались против. Агентство уточняет, что демократы не собирались поддерживать проект временного бюджета.

Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал преступлением проект временного бюджета США. «Любой член палаты представителей или сената, который проголосует за этот возмутительный проект, заслуживает того, чтобы его отстранили от должности через два года!», — заявил миллиардер.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Венгрии увидели политическую месть в действиях США. Как Сийярто объяснил введение санкций против российского банка?

      Президент Аргентины анонсировал соглашение о свободной торговле с США

      Россиянам назвали способ провести Новый год без вреда для здоровья

      Названы способы сэкономить при покупке авто

      Генетики рассказали о степени непереносимости алкоголя народами России

      В США оценили заявление Путина о дуэли с «Орешником»

      На Западе заявили об отказе в ЕС вводить миротворцев на Украину под флагом НАТО

      Стилист назвала способы подобрать шапку под форму лица

      Россиянин побывал на Кубе и раскрыл истинное отношение местных женщин к русским мужчинам

      Фицо рассказал об отношении Зеленского к транзиту газа через Украину в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше