В России появился ГОСТ на подарок для новорожденных

«Известия»: Роскачество подготовило проект ГОСТа на подарки для новорожденных

Роскачество подготовило проект ГОСТа на государственные подарки для новорожденных. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на проект стандарта.

Как отмечается, проект могут утвердить в середине 2025 года. Так, согласно документу, в подарок по ГОСТу должны входить трикотажное белье, одеяла, клеенка, посуда, гигиеническая продукция, игрушки и соски.

ГОСТ предполагает, что все предметы должны быть нейтральных цветов и упакованы в специальные отдельные контейнеры. При этом продукция, составляющая подарок, должна быть произведена в этом же регионе.

Кроме того, предполагается, что власти российских регионов смогут самостоятельно выбрать два варианта подарка. Речь идет о стандартном базовом или родители сами выберут необходимую продукцию, взамен получив от правительства подарочные сертификаты и купоны на скидку.

Ранее сообщалось, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности под председательством вице-премьера Дмитрия Григоренко поддержала законопроект, он предусматривает продление программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.

Как отмечается, с 2027 по 2030 годы право на соответствующие выплаты получат около пяти миллионов российских семей. Сейчас программа маткапитала действует до конца 2026 года. Она стартовала в 2007-м.