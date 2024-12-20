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04:34, 20 декабря 2024Россия

В России появился ГОСТ на подарок для новорожденных

«Известия»: Роскачество подготовило проект ГОСТа на подарки для новорожденных
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oksana Korol / Business Online / Global Look Press

Роскачество подготовило проект ГОСТа на государственные подарки для новорожденных. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на проект стандарта.

Как отмечается, проект могут утвердить в середине 2025 года. Так, согласно документу, в подарок по ГОСТу должны входить трикотажное белье, одеяла, клеенка, посуда, гигиеническая продукция, игрушки и соски.

ГОСТ предполагает, что все предметы должны быть нейтральных цветов и упакованы в специальные отдельные контейнеры. При этом продукция, составляющая подарок, должна быть произведена в этом же регионе.

Кроме того, предполагается, что власти российских регионов смогут самостоятельно выбрать два варианта подарка. Речь идет о стандартном базовом или родители сами выберут необходимую продукцию, взамен получив от правительства подарочные сертификаты и купоны на скидку.

Ранее сообщалось, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности под председательством вице-премьера Дмитрия Григоренко поддержала законопроект, он предусматривает продление программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.

Как отмечается, с 2027 по 2030 годы право на соответствующие выплаты получат около пяти миллионов российских семей. Сейчас программа маткапитала действует до конца 2026 года. Она стартовала в 2007-м.

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