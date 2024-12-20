Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:19, 20 декабря 2024Силовые структуры

В российском городе ликвидировали подпольное производство Coca-Cola и Pepsi

Волк: полиция накрыла в Химках подпольное производство Coca-Cola и Pepsi
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Yakov Oskanov / Shutterstock / Fotodom  

В подмосковных Химках полиция накрыла подпольное производство газированных напитков известных марок. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Нелегальный цех работал в ангаре на территории промзоны по улице Рабочей. Там было установлено оборудование для изготовления контрафакта с привлечением нелегально находившихся на территории России иностранных граждан. Газировка с этикетками Coca-Cola и Pepsi реализовывалась оптовым покупателям в Московском регионе.

Полиция задержала четырех подозреваемых. В ангаре изъято свыше 18 тысяч бутылок готовой продукции. Возбуждены уголовные дела по статьям 180 («Незаконное использование средств индивидуализации товаров») и 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Фигуранты дела арестованы, а троих иностранцев привлекли к административной ответственности с выдворением из страны.

13 декабря сообщалось, что в Казани задержали группу теневых банкиров, обналичившую более 2,5 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Среди военных и руководства истерика». При ударе по штабу СБУ ликвидированы высокопоставленные офицеры ВСУ

      Астролог из «Давай поженимся!» сделала прогноз на 2025 год

      Изменение климата связали с землетрясениями

      Генерала Кириллова похоронили. С ним простились Белоусов и Шойгу

      Омбудсмены России и Украины передали по 1500 рождественских посылок для военнопленных

      США провели переговоры об исключении ХТШ из перечня террористов

      Тренер посоветовал эффективное упражнение для прокачки верха тела

      Набиуллина назвала самый грозный вызов для российских банков

      Глава района в Курской области раскрыл детали массированного ракетного обстрела

      Набиуллина прокомментировала ситуацию с ключевой ставкой и курсом рубля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше