В российском городе ликвидировали подпольное производство Coca-Cola и Pepsi

Волк: полиция накрыла в Химках подпольное производство Coca-Cola и Pepsi

В подмосковных Химках полиция накрыла подпольное производство газированных напитков известных марок. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Нелегальный цех работал в ангаре на территории промзоны по улице Рабочей. Там было установлено оборудование для изготовления контрафакта с привлечением нелегально находившихся на территории России иностранных граждан. Газировка с этикетками Coca-Cola и Pepsi реализовывалась оптовым покупателям в Московском регионе.

Полиция задержала четырех подозреваемых. В ангаре изъято свыше 18 тысяч бутылок готовой продукции. Возбуждены уголовные дела по статьям 180 («Незаконное использование средств индивидуализации товаров») и 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Фигуранты дела арестованы, а троих иностранцев привлекли к административной ответственности с выдворением из страны.

13 декабря сообщалось, что в Казани задержали группу теневых банкиров, обналичившую более 2,5 миллиарда рублей.