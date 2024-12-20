Сенатор Совфеда Пушков: ЕС пытается помешать Трампу решить украинский кризис

Евросоюз (ЕС) пытается помешать избранному президенту США Дональду Трампу решить украинский кризис. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram.

По словам сенатора, позиция ЕС в том, чтобы Украина «вела бесконечную войну» в расчете на истощение экономики России из-за санкций и военных расходов. «Итоги трех лет такой политики, которые не дали Западу нужных ему результатов, не убедили руководителей ЕС, что она бесперспективна», — подчеркнул Пушков.

По мнению политика, критическое ослабление России невозможно, что увидели все в мире. «Если в ЕС в этом еще не убедились, то придется убедиться», — заключил Пушков.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал визит в республику спецпосланника Трампа по вопросам Украины Кита Келлога, который 18 декабря заявил, что новоизбранный президент США имеет все возможности добиться завершения конфликта в ближайшее время.