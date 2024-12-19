Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:44, 19 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский анонсировал визит спецпосланника Трампа на Украину

Зеленский: спецпосланник Трампа Келлог посетит Киев в начале следующего года
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Будущий специальный представитель избранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог посетит Киев в начале следующего года. Визит спецпосланника американского лидера анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Мы ожидаем господина Келлога. Я думаю, тогда поговорим что он имеет в виду и что имел в виду [по поводу Украины]», — сообщил Зеленский.

18 декабря Келлог заявил, что Трамп имеет все возможности добиться завершения конфликта на Украине в ближайшее время. Будущий специальный представитель американского лидера напомнил, что данное обещание было озвучено политиком в ходе избирательной кампании.

Ранее стало известно, что Келлог посетит Киев в начале января. Об этом сообщало агентство Reuters.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину доложили о серьезных нарушениях в работе Минпросвещения. В ведомстве прошли масштабные проверки

      Женщина пять лет притворялась покойной сестрой-близнецом и наконец раскрыла правду семье

      42-летняя Алена Водонаева показала откровенное декольте

      Песков высказался об участии журналистов из недружественных стран на прямой линии Путина

      В Раде заявили об отсутствии мер по реализации «плана стойкости» Зеленского

      Названа цена самой дешевой «однушки» у метро в Москве

      В США признали уничтожение Россией четырех украинских Patriot

      Армия России взяла под контроль два населенных пункта в ДНР

      В «Акроне» рассказали о зарплате Дзюбы

      Украина взяла ответственность за удар по Новошахтинскому НПЗ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше