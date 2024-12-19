Зеленский анонсировал визит спецпосланника Трампа на Украину

Зеленский: спецпосланник Трампа Келлог посетит Киев в начале следующего года

Будущий специальный представитель избранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог посетит Киев в начале следующего года. Визит спецпосланника американского лидера анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Мы ожидаем господина Келлога. Я думаю, тогда поговорим что он имеет в виду и что имел в виду [по поводу Украины]», — сообщил Зеленский.

18 декабря Келлог заявил, что Трамп имеет все возможности добиться завершения конфликта на Украине в ближайшее время. Будущий специальный представитель американского лидера напомнил, что данное обещание было озвучено политиком в ходе избирательной кампании.

Ранее стало известно, что Келлог посетит Киев в начале января. Об этом сообщало агентство Reuters.