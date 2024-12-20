В США назвали три варианта для Украины по завершению конфликта

Офицер ВС США Дэвис: у Украины есть всего три варианта окончания конфликта

У Украины есть всего три варианта окончания конфликта. Об этом заявил подполковник Вооруженных сил (ВС) США в запасе Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Либо вы умрете медленно, либо быстро, либо пойдете на урегулирование путем переговоров», — сказал он.

Дэвис подчеркнул, что преимущество всегда было на стороне российских войск, и у Вооруженных сил Украины нет никой возможности даже удерживать позиции.

Ранее американский военный аналитик Уилл Шрайвер отметил, что заявления президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о новейшей баллистической ракете средней дальности «Орешник» стали сигналом западным лидерам. По его мнению, Россия понимает, что она в большей степени имеет дело с «незрелыми, иррациональными субъектами, для которых логика не является убедительным аргументом».