В США оценили заявление Путина о дуэли с «Орешником»

Полковник ВС США Уилкерсон: дуэль с «Орешником» станет пинком под зад для Запада

Дуэль с ракетным комплексом «Орешник» станет пинком под зад для Запада. Так оценил возможности российской военной разработки полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

В ходе прямой линии призидент России Владимир Путин предложил западным странам, которые сомневаются в возможностях «Орешника», дуэль. Иностранным экспертам было предложено самостоятельно выбрать объект для поражение в Киеве, разместить для его охраны силы противовоздушной обороны и попытаться перехватить ракетный удар.

«Вот это самый настоящий пинок под зад. У вас есть авианосцы стоимостью 14 миллиардов долларов с развернутыми на них истребителями и пятью тысячами моряками на борту. "Орешник" уничтожит их всех примерно за 30 секунд», — подытожил офицер.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский дважды за день оскорбил Путина. Такой была реакция украинского лидера на предложение провести дуэль с «Орешником».