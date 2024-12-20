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05:45, 20 декабря 2024Интернет и СМИ

В США оценили заявление Путина о дуэли с «Орешником»

Полковник ВС США Уилкерсон: дуэль с «Орешником» станет пинком под зад для Запада
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Дуэль с ракетным комплексом «Орешник» станет пинком под зад для Запада. Так оценил возможности российской военной разработки полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

В ходе прямой линии призидент России Владимир Путин предложил западным странам, которые сомневаются в возможностях «Орешника», дуэль. Иностранным экспертам было предложено самостоятельно выбрать объект для поражение в Киеве, разместить для его охраны силы противовоздушной обороны и попытаться перехватить ракетный удар.

«Вот это самый настоящий пинок под зад. У вас есть авианосцы стоимостью 14 миллиардов долларов с развернутыми на них истребителями и пятью тысячами моряками на борту. "Орешник" уничтожит их всех примерно за 30 секунд», — подытожил офицер.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский дважды за день оскорбил Путина. Такой была реакция украинского лидера на предложение провести дуэль с «Орешником».

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