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20:27, 20 декабря 2024Мир

В США сообщили о ликвидации лидера ИГИЛ

CENTCOM: США ликвидировали лидера ИГИЛ Абу Юсуфа в Сирии
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: United States Army / Reuters

Лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) был ликвидирован в результате воздушного удара США 19 декабря. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) на официальной странице в социальной сети X.

«19 декабря Центральное командование США провело воздушный удар по лидеру ИГИЛ Абу Юсуфу, также известному как Махмуд, в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии», — отмечено в публикации.

В результате удара по террористам был ликвидирован еще один член ИГИЛ, подчеркнуло американское командование. Кроме того, CENTCOM указал на дальнейшие меры по борьбе с террористической угрозой, представляющей опасность для США и их союзников.

Ранее в Нью-Йорке была пресечена попытка теракта. Террористы планировали атаковать генеральное консульство Израиля в этом городе.

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