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02:13, 20 декабря 2024Мир

В США заявили о возможном вето Венгрии на санкции против России

Bloomberg: Орбан после инаугурации Трампа решит судьбу санкций против России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа решит судьбу санкций против России, на которые он может наложить вето. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, Орбан предупредил лидеров Европейского союза (ЕС) о планах дождаться вступления Трампа в должность, после чего он примет решение о судьбе антироссийских санкций. Для продления ограничений необходимо одобрение всех 27 стран-членов объединения. Долгое время это было «рутинной процедурой», подчеркивает Bloomberg, однако премьер-министр Венгрии может наложить вето.

Ранее Орбан заявил, что завершение конфликта между Россией и Украиной зависит от политической ситуации в США, в настоящее время неопределенной. «Все станет яснее, когда Дональд Трамп вступит в должность. Он принесет нам мир», — написал премьер-министр Венгрии.

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