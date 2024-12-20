Выдававшего себя за создателя биткоина австралийца приговорили к тюремному сроку

Высокий суд Лондона вынес приговор австралийскому ученому и предпринимателю Крейгу Райту, называвшему себя создателем биткоина Сатоши Накамото. Об этом сообщает Bloomberg.
Мужчина разными способами пытался присвоить интеллектуальные права на открытый программный код биткоина и авторство его концепции (white paper), не оставив этих попыток даже после того, как суд в марте «решительно постановил», что Райт не является тем, за кого себя выдает.
Наказание в виде 12 месяцев тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора в два года было назначено предпринимателю за «не вызывающее разумных сомнений» неуважение к суду, связанное с проигрышем им процесса. Весной австралийцу прямо запретили начинать какие-либо дальнейшие разбирательства, связанные с криптовалютой, но он нарушил приказ, подав в октябре иск на 1,1 триллиона долларов.
Райт выступил на прениях по видеосвязи, отказавшись раскрывать свое местонахождение, за исключением того, что он находится в Азии. В суде бизнесмена назвали «патологически неспособным взять на себя ответственность за свои проступки».
Споры вокруг личности создателя биткоина продолжаются уже второе десятилетие. Недавно авторы документального фильма телеканала HBO заявили, что под псевдонимом Сатоши Накамото скрывается разработчик по имени Питер Тодд. Сам он с такой версией не согласился.