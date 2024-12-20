Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:20, 20 декабря 2024Экономика

Выдававшего себя за создателя биткоина австралийца приговорили к тюремному сроку

В Лондоне осудили бизнесмена из Австралии, называвшего себя создателем биткоина
Дмитрий Воронин
Крейг Райт

Крейг Райт. Фото: Marta Lavandier / AP

Высокий суд Лондона вынес приговор австралийскому ученому и предпринимателю Крейгу Райту, называвшему себя создателем биткоина Сатоши Накамото. Об этом сообщает Bloomberg.

Мужчина разными способами пытался присвоить интеллектуальные права на открытый программный код биткоина и авторство его концепции (white paper), не оставив этих попыток даже после того, как суд в марте «решительно постановил», что Райт не является тем, за кого себя выдает.

Наказание в виде 12 месяцев тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора в два года было назначено предпринимателю за «не вызывающее разумных сомнений» неуважение к суду, связанное с проигрышем им процесса. Весной австралийцу прямо запретили начинать какие-либо дальнейшие разбирательства, связанные с криптовалютой, но он нарушил приказ, подав в октябре иск на 1,1 триллиона долларов.

Райт выступил на прениях по видеосвязи, отказавшись раскрывать свое местонахождение, за исключением того, что он находится в Азии. В суде бизнесмена назвали «патологически неспособным взять на себя ответственность за свои проступки».

Споры вокруг личности создателя биткоина продолжаются уже второе десятилетие. Недавно авторы документального фильма телеканала HBO заявили, что под псевдонимом Сатоши Накамото скрывается разработчик по имени Питер Тодд. Сам он с такой версией не согласился.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия раскрыла подробности массированного удара по объектам в Киеве. Что стало целью?

      Захарова высказалась о реакции Запада на слова Путина о ракетной дуэли

      Военкор назвал удар по управлению СБУ в Киеве ответом на убийство генерала Кириллова

      Хирург раскрыл многомиллионную стоимость пластики Марии Погребняк

      Новый носитель «Цирконов» прошел испытания

      Школьница пыталась поджечь здание администрации в российском регионе и попалась

      Президент Германии захотел распустить бундестаг

      В Грузии заявили о намерении внести изменения в закон об иноагентах

      В Кремле оценили риски санкций G7 против российской нефтянки

      В России высказались о возможной альтернативе ядерного оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше