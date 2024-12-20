«Взломали, думаю, что хохлы». Директор школы в Судже объяснил, как появился комментарий с критикой поста Хинштейна

Директор школы в Судже Кондояниди объяснил ответ на пост Хинштейна взломом

Директор суджанской школы Сергей Кондояниди сообщил, что его аккаунт был взломан. Таким образом чиновник объяснил резкий ответ от своего имени на пост, опубликованный врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.

Мой аккаунт взломали, думаю, что хохлы Сергей Кондояниди директор школы № 1 в Судже

Ранее местные издания сообщали о резком комментарии, который Кондояниди оставил под публикацией Хинштейна. В своем посте чиновник отметил самоотверженность руководителя учебного заведения, однако от лица Кондояниди врио главы региона обвинили во лжи.

Через некоторое время после этого глава школы в Судже сообщил о взломе страницы, подчеркнув, что полностью поддерживает Хинштейна и готов и дальше оказывать ему всевозможную помощь.

Сергей Кондояниди Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Критике подвергся пост Хинштейна о посещении ПВР в Курской области

Александр Хинштейн выложил пост о впечатлениях после недавнего посещения пункта временного размещения (ПВР) в регионе. Он особенно выделил работу Сергея Кондояниди.

Вывез всех своих школьников, по нескольку раз возвращался, рисковал жизнью, но сумел спасти всех до единого Александр Хинштейн врио губернатора Курской области

Вскоре на публикацию ответили со страницы самого Кондояниди. Он якобы опроверг собственное участие в эвакуации учеников, назвав ложью указанную в посте информацию. «Никогда в своей жизни не приписывал себе чужие заслуги (…) То, что написано, это, мягко говоря, свинство», — говорится в комментарии, выложенном под постом от лица Кондояниди.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Хинштейн прокомментировал удар ВСУ по Рыльску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно атаковали объекты мирной инфраструктуры в Рыльске Курской области 20 декабря, заявил Александр Хинштейн.

«Вооруженными силами Украины (ВСУ) нанесен ракетный удар по городу Рыльск. Украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты социального назначения», — высказался чиновник.

Он проинформировал о прибытии на место экстренных служб, отметив, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, Хинштейн пообещал лично посетит Рыльск и оценить масштабы удара.