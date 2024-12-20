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15:04, 20 декабря 2024Из жизни

Ядовитую змею поймали в торговом центре «за покупкой рождественских подарков»

В Австралии ядовитую змею поймали на шопинге в торговом центре
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Австралии в торговом центре нашли ядовитую змею, поймали ее и выпустили на волю. Об этом пишет Jam Press.

Профессиональный ловец змей Фюрстенберг обнаружил рептилию спрятавшейся за коробками на фуд-корте. Он признался, что в поисках ему помогли сотрудники торгового центра. Как только они увидели метровую змею, они тут же вызвали профессионала, а сами стали следить за ней. Представитель компании по поимке рептилий пошутил, что змея проникла в торговый центр ради шопинга — хотела присмотреть рождественские подарки.

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Фюрстенберг схватил рептилию специальным инструментом, когда она лежала, свернувшись в углу. Придерживая змею за хвост, он уложил ее в мешок. В итоге мужчина выпустил ее на территории вокруг аэропорта, поросшей кустарником. Прежде чем уползти окончательно, змея пыталась напасть на Фюрстенберга, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что в провинции Гуандун, Китай, мужчина вступил в схватку с огромной коброй змеей посреди дороги и одолел ее. В один момент он даже падает на землю, но не дает ядовитой змее укусить себя и в конце обращает ее в бегство.

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