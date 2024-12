Мужчина вступил в схватку с огромной коброй и попал на видео

В Китае мужчина сразился с ядовитой змеей посреди дороги и одолел ее

В провинции Гуандун, Китай, мужчина вступил в схватку со змеей посреди дороги и одолел ее. Об этом сообщает Need To Know.

На видео неизвестный мужчина схлестнулся с огромной китайской коброй. Их также называют черными очковыми змеями. Эти ядовитые рептилии способны достигать в длину до полутора метров.

Предполагается, что храбрый мужчина — водитель. Он ехал на автомобиле по дороге, как вдруг наткнулся на кобру. Мужчина решил оттащить ее на обочину, поэтому остановился, вышел из машины и схватил ее за хвост. На кадрах видно, как змея сопротивляется и раскрывает на него свой капюшон.

В один момент водитель даже падает на землю, но не дает кобре укусить себя. В конце концов ему удается выкинуть змею с дороги и обратить ее в бегство.

Ранее сообщалось, что в Австралии на территории детского сада нашли ядовитую змею. Прибывший профессиональный ловец змей поймал опасную рептилию длиной 1,2 метра голыми руками.