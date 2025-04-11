Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:55, 11 апреля 2025Мир

США призвали Россию освободить американского наемника. Его осудили за службу на стороне ВСУ

В Госдепе призвали РФ освободить осужденного за службу в ВСУ наемника Хаббарда
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Reuters

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон призывает Москву освободить из заключения американца Стивена Хаббарда, которого приговорили к тюремному сроку в России по делу о его участии как наемника в военном конфликте с Москвой на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее слова приводит РИА Новости.

Я хочу подчеркнуть то, о чем я говорила в своем заявлении: призываю Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей уже почти три года

Тэмми Брюсофициальный представитель Госдепа США

Представитель ведомства подчеркнула, что Вашингтон намерен добиваться освобождения не только 73-летнего Хаббарда, но и «всех других американцев, которых несправедливо удерживают».

В октябре 2024 года Хаббарда приговорили к шести годам и десяти месяцам лишения свободы за наемничество на стороне ВСУ. Он находился под стражей с 2 апреля 2022 года и признал свою вину.

Хаббард служил в теробороне города Изюм

Процесс над Хаббардом начался 27 сентября 2024 года в Мосгорсуде. Пенсионер родом из Мичигана в 2014 году приехал на Украину и остался. В стране у него была возлюбленная, которая в итоге закончила с ним отношения.

1000
долларов

получал в месяц Хаббард за службу в ВСУ

Известно, что наемник заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм в феврале 2022 года. Мужчина прошел военную подготовку, после чего ему выдали оружие и обмундирование. За месяц Хаббард получал тысячу долларов. Его задержал российский военнослужащий в апреле того же года.

Сестра наемника Патриция Хаббард Фокс рассказывала ABC, что на Украине ее брат работал учителем английского языка. В беседе с Reuters она уточнила, что мужчина разделял пророссийские взгляды, вряд ли стал бы брать в руки оружие в своем возрасте и был известен как пацифист.

В России привлекли к ответственности более 700 наемников

Венных и наемников ВСУ, участвующих в боях в Курской области, президент России Владимир Путин называл террористами. Он потребовал установить их личности и наказать, а злодеяния — тщательно расследовать.

Так, в марте наемника из США 33-летнего Деррика Бейлса (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно осудили за участие во вторжении в Курскую область. Его приговорили к 26 годам лишения свободы.

Материалы по теме:
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022
«The boys in Kursk» В Курскую область пришли американские наемники. Что известно о группе FOG, воюющей на стороне ВСУ?
«The boys in Kursk»В Курскую область пришли американские наемники. Что известно о группе FOG, воюющей на стороне ВСУ?
21 августа 2024
«Наркокартели создают рынок на Украине» Почему колумбийские наемники активно едут на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ?
«Наркокартели создают рынок на Украине»Почему колумбийские наемники активно едут на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ?
6 февраля 2025

В МИД России сообщали, что связываются со странами, чьих наемников в составе ВСУ заметили в Курской области. Об этом рассказывал посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Всего с 2014 года к уголовной ответственности привлекли 785 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по данным на осень 2024 года.

    Обсудить
    Последние новости

    США призвали Россию освободить американского наемника. Его осудили за службу на стороне ВСУ

    Желание Трампа сократить численность американских войск в Европе объяснили

    Извращенец полгода подглядывал за подругой с помощью скрытых камер

    На продажу выставили квартиру «королевы гранжа»

    В российской Арктике зима стала короче

    Овечкину подарили золотую клюшку и часы

    Раскрыты приказы молодых офицеров ВСУ о «мясных штурмах»

    В США заявили о «симбиозе» России и КНДР

    Зеленского заподозрили в соучастии в покушении на Трампа

    Пострадавшая при крушении батискафа в Египте россиянка скончалась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше