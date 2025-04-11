США призвали Россию освободить американского наемника. Его осудили за службу на стороне ВСУ

В Госдепе призвали РФ освободить осужденного за службу в ВСУ наемника Хаббарда

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон призывает Москву освободить из заключения американца Стивена Хаббарда, которого приговорили к тюремному сроку в России по делу о его участии как наемника в военном конфликте с Москвой на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее слова приводит РИА Новости.

Я хочу подчеркнуть то, о чем я говорила в своем заявлении: призываю Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей уже почти три года Тэмми Брюс официальный представитель Госдепа США

Представитель ведомства подчеркнула, что Вашингтон намерен добиваться освобождения не только 73-летнего Хаббарда, но и «всех других американцев, которых несправедливо удерживают».

В октябре 2024 года Хаббарда приговорили к шести годам и десяти месяцам лишения свободы за наемничество на стороне ВСУ. Он находился под стражей с 2 апреля 2022 года и признал свою вину.

Хаббард служил в теробороне города Изюм

Процесс над Хаббардом начался 27 сентября 2024 года в Мосгорсуде. Пенсионер родом из Мичигана в 2014 году приехал на Украину и остался. В стране у него была возлюбленная, которая в итоге закончила с ним отношения.

1000 долларов получал в месяц Хаббард за службу в ВСУ

Известно, что наемник заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм в феврале 2022 года. Мужчина прошел военную подготовку, после чего ему выдали оружие и обмундирование. За месяц Хаббард получал тысячу долларов. Его задержал российский военнослужащий в апреле того же года.

Сестра наемника Патриция Хаббард Фокс рассказывала ABC, что на Украине ее брат работал учителем английского языка. В беседе с Reuters она уточнила, что мужчина разделял пророссийские взгляды, вряд ли стал бы брать в руки оружие в своем возрасте и был известен как пацифист.

В России привлекли к ответственности более 700 наемников

Венных и наемников ВСУ, участвующих в боях в Курской области, президент России Владимир Путин называл террористами. Он потребовал установить их личности и наказать, а злодеяния — тщательно расследовать.

Так, в марте наемника из США 33-летнего Деррика Бейлса (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно осудили за участие во вторжении в Курскую область. Его приговорили к 26 годам лишения свободы.

В МИД России сообщали, что связываются со странами, чьих наемников в составе ВСУ заметили в Курской области. Об этом рассказывал посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Всего с 2014 года к уголовной ответственности привлекли 785 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по данным на осень 2024 года.