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18:12, 18 марта 2025Силовые структуры

Наемника из США заочно осудили за участие во вторжении в Курскую область

Суд заочно приговорил к 26 годам лишения свободы наемника ВСУ Бейлса
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 26 годам лишения свободы американского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) 33-летнего Деррика Бейлса (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за участие в боевых действиях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Как установил суд, в марте 2022 года Бейлс прибыл на Украину и добровольно вступил в «Интернациональный легион». Он прошел обучение, получил стрелковое оружие, боеприпасы и другое снаряжение. 6 августа 2024 года он незаконно пересек границу России и вторгся на территорию Курской области. Он совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал российские войска и сотрудников правоохранительных органов, а также жилые дома и здания гражданской инфраструктуры. За свою деятельность он получал не менее тысячи долларов от властей Украины.

Суд приговорил его заочно к 26 годам колонии строгого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме. Также конфискованы денежные средства в размере 2,4 миллиона рублей.

Гражданин США признан виновным по статьям 359 («Наемничество») и 205 («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий») УК РФ. Он объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Бейлс заочно арестован за участие во вторжении в Курскую область.

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