Американского наемника заочно арестовали за участие во вторжении в Курскую область

Суд заочно арестовал наемника ВСУ из США Бейлса за вторжение в Курскую область

Российский суд заочно арестовал американского наемника Деррика Бейлса за участие во вторжении ВСУ на территорию Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он объявлен в международный розыск. Ему вменяется совершение теракта и наемничество. Военные следователи СК завершили расследование уголовного дела гражданина США. Допрошены свидетели, изучены документы и интернет-ресурсы, собраны неопровержимые доказательства его причастности к боевым действиям в составе украинских войск.

28 ноября сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело против участников украинских вооруженных формирований за атаку на два гражданских автомобиля жителей Большесолдатского района Курской области.