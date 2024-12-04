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13:37, 4 декабря 2024Силовые структуры

Американского наемника заочно арестовали за участие во вторжении в Курскую область

Суд заочно арестовал наемника ВСУ из США Бейлса за вторжение в Курскую область
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский суд заочно арестовал американского наемника Деррика Бейлса за участие во вторжении ВСУ на территорию Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он объявлен в международный розыск. Ему вменяется совершение теракта и наемничество. Военные следователи СК завершили расследование уголовного дела гражданина США. Допрошены свидетели, изучены документы и интернет-ресурсы, собраны неопровержимые доказательства его причастности к боевым действиям в составе украинских войск.

28 ноября сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело против участников украинских вооруженных формирований за атаку на два гражданских автомобиля жителей Большесолдатского района Курской области.

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