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23:00, 10 апреля 2025Мир

Госдеп призвал Россию освободить американского наемника

Госдеп: США продолжат добиваться освобождения американского наемника Хаббарда
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс призвала Россию отпустить осужденного за участие в украинском конфликте на стороне Вооруженных сил Украины наемника Стивена Хаббарда. Ее слова приводит ТАСС.

«Призываем Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей на протяжении почти трех лет», — заявила Брюс. Она отметила, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения не только Хаббарда, но и «всех других американцев, которых несправедливо удерживают».

В октябре 2024 года Хаббарда приговорили к шести годам и десяти месяцам лишения свободы за наемничество на стороне Украины. Он находился под стражей с 2 апреля 2022 года и признал свою вину.

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