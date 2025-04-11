Госдеп призвал Россию освободить американского наемника

Госдеп: США продолжат добиваться освобождения американского наемника Хаббарда

Руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс призвала Россию отпустить осужденного за участие в украинском конфликте на стороне Вооруженных сил Украины наемника Стивена Хаббарда. Ее слова приводит ТАСС.

«Призываем Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей на протяжении почти трех лет», — заявила Брюс. Она отметила, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения не только Хаббарда, но и «всех других американцев, которых несправедливо удерживают».

В октябре 2024 года Хаббарда приговорили к шести годам и десяти месяцам лишения свободы за наемничество на стороне Украины. Он находился под стражей с 2 апреля 2022 года и признал свою вину.