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02:50, 20 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский снова нахамил Орбану

Зеленский по-хамски отверг предложение Орбана провести переговоры на Рождество
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в хамской манере отверг новое предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стать посредником для проведения переговоров между Москвой и Киевом. Украинский лидер сделал заявление вк ходе пресс-конференции в Брюсселе, она транслировалась на YouTube.

«У премьер-министра Венгрии, при всем уважении к гражданам Венгрии, нет никакого мандата на переговоры. Кроме того, его отношения с Путиным слишком теплые для того, чтобы ставить Путина на место», — сказал Зеленский.

Также он стал отрицать, что обсуждал с Орбаном возможность провести рождественское перемирие.

До этго советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «назойливым гонцом» Путина, отвечая на предложение о прекращении огня с Россией на период Рождества.

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