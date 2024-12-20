Зеленский снова нахамил Орбану

Зеленский по-хамски отверг предложение Орбана провести переговоры на Рождество

Президент Украины Владимир Зеленский в хамской манере отверг новое предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стать посредником для проведения переговоров между Москвой и Киевом. Украинский лидер сделал заявление вк ходе пресс-конференции в Брюсселе, она транслировалась на YouTube.

«У премьер-министра Венгрии, при всем уважении к гражданам Венгрии, нет никакого мандата на переговоры. Кроме того, его отношения с Путиным слишком теплые для того, чтобы ставить Путина на место», — сказал Зеленский.

Также он стал отрицать, что обсуждал с Орбаном возможность провести рождественское перемирие.

До этго советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «назойливым гонцом» Путина, отвечая на предложение о прекращении огня с Россией на период Рождества.