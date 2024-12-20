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09:36, 20 декабря 2024Забота о себе

Женщина родила близнецов и заболела редким видом рака

Express: жительница Британии Флаэрти заболела редким раком после родов
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom  

Жительница Великобритании Чарли-Мэй Флаэрти заболела редким раком после сложных родов. Ее историю опубликовало издание Express.

У Флаэрти обнаружили рак осенью 2021 года через несколько недель после того, как она родила близнецов. Женщина рассказала, что вскоре после родов у нее начались кровотечения и обмороки.

После этого британка обратилась к врачам. Во время обследования обнаружилось, что в ее теле осталась часть одной плаценты. Женщине сделали операцию и удалили ее.

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В итоге врачи поставили ей диагноз хориокарцинома — редкий тип рака, который развивается из раковых клеток оставшейся в теле после родов плаценты. В течение восьми месяцев Флаэрти проходила курсы химиотерапии. После этого у британки наступила ремиссия.

Ранее стала известна история 81-летнего жителя Великобритании по имени Лес Мэтьюз, который выжил после трех видов рака. Мужчина уверен, что его смогли вылечить только благодаря ранней диагностике.

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