Женщина родила близнецов и заболела редким видом рака

Express: жительница Британии Флаэрти заболела редким раком после родов

Жительница Великобритании Чарли-Мэй Флаэрти заболела редким раком после сложных родов. Ее историю опубликовало издание Express.

У Флаэрти обнаружили рак осенью 2021 года через несколько недель после того, как она родила близнецов. Женщина рассказала, что вскоре после родов у нее начались кровотечения и обмороки.

После этого британка обратилась к врачам. Во время обследования обнаружилось, что в ее теле осталась часть одной плаценты. Женщине сделали операцию и удалили ее.

В итоге врачи поставили ей диагноз хориокарцинома — редкий тип рака, который развивается из раковых клеток оставшейся в теле после родов плаценты. В течение восьми месяцев Флаэрти проходила курсы химиотерапии. После этого у британки наступила ремиссия.

Ранее стала известна история 81-летнего жителя Великобритании по имени Лес Мэтьюз, который выжил после трех видов рака. Мужчина уверен, что его смогли вылечить только благодаря ранней диагностике.