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21:55, 20 декабря 2024Экономика

Жители российского города пожаловались на невозможность три дня зайти в квартиру

Салехардцы пожаловались, что три дня не могут зайти в дом из-за снятых половиц
Полина Кислицына (Редактор)

Жильцы многоквартирного деревянного дома в городе Салехарде пожаловались, что не могут попасть в квартиры или покинуть их, поскольку в подъезде отсутствует пол. Внимание на ситуацию один из них обратил в сообществе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

Речь идет о двухэтажном доме, расположенном по адресу улица Геологов, 26 — несколько дней назад там начали ремонт и сняли старые половицы практически целиком. На записи, сделанной одним из жильцов, можно увидеть, что для прохода к квартирам жильцам оставили узкие участки, состоящие из трех-четырех досок. При этом высота от входа до досок и от досок до входа в квартиры достаточно велика и есть риск получить серьезные травмы в случае падения.

«Жители из-за угрозы здоровью боятся выйти и зайти в свои квартиры. Три дня назад разобрали пол и все. Только досочки постелили... Скорая, пожарные не доберутся, да и привозную воду, судя по всему, сегодня не зальют. В одной квартире проживает инвалид 1-й группы», — посетовал россиянин, добавив, что не может зайти в квартиру в силу проблем со здоровьем и три дня живет на работе. Мужчина призвал администрацию и прокуратуру разобраться с проблемой.

Ранее в этот же день стало известно, что в Тынде подвал одного из многоквартирных домов регулярно затапливает фекалиями. Так, лишь за период с октября по ноябрь 2024 года это происходило девять раз.

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