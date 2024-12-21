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12:20, 21 декабря 2024Россия

Обстановка в высотках Казани после первой атаки беспилотников попала на видео

Появились кадры из элитного ЖК в Казани после первой атаки украинских дронов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Обстановка в элитном жилом комплексе (ЖК) «Лазурные небеса» после первой атаки беспилотников в Казани попала на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как в одной из квартир заработала пожарная тревога и оповещение о необходимости эвакуации. Жильцов дома попросили покинуть здание через аварийные выходы.

Вооруженные силы Украины атаковали высотки в Казани с помощью дронов утром в субботу, 21 декабря. В результате случившегося произошло возгорание в трех районах города — на месте работают оперативные службы.

Все массовые мероприятия в Казани, запланированные на ближайшие два дня, отменены.

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