Обстановка в высотках Казани после первой атаки беспилотников попала на видео

Обстановка в элитном жилом комплексе (ЖК) «Лазурные небеса» после первой атаки беспилотников в Казани попала на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.
На кадрах видно, как в одной из квартир заработала пожарная тревога и оповещение о необходимости эвакуации. Жильцов дома попросили покинуть здание через аварийные выходы.
Вооруженные силы Украины атаковали высотки в Казани с помощью дронов утром в субботу, 21 декабря. В результате случившегося произошло возгорание в трех районах города — на месте работают оперативные службы.
Все массовые мероприятия в Казани, запланированные на ближайшие два дня, отменены.