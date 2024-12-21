Подвергшийся атаке беспилотников в Казани элитный ЖК проверят на наличие угроз

ЖК «Лазурные небеса» в Казани будут проверять на наличие угроз до 22 декабря

Обстановка в высотках Казани после первой атаки беспилотников попала на видео

Начало событий в новости Обстановка в высотках Казани после первой атаки беспилотников попала на видео

Здание элитного жилого комплекса (ЖК) «Лазурные небеса» в Казани, которое подверглось атаке украинских беспилотников, будут проверять на наличие угроз до утра воскресенья, 22 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Советского района города.

До окончания проверки в дом пускать никого не будут.

Вооруженные силы Украины атаковали высотки в Татарстане при помощи дронов утром в субботу, 21 декабря. В результате случившегося произошло возгорание в трех районах Казани.

Обстановка в ЖК после первой атаки беспилотников попала на видео.

