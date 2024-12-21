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13:11, 21 декабря 2024Мир

Рютте и Блинкена предложили отправить воевать за ВСУ

Экс-депутат ЕП Уоллес предложил отправить Блинкена и Рютте воевать за ВСУ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Reuters

Бывший депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес предложил отправить госсекретаря США Энтони Блинкена, генсека НАТО Марка Рютте и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сражаться за Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом он написал в соцсети X.

«Раз уж они любят войну, почему бы нам не отправить Блинкена, босса НАТО Марка Рютте и фон дер Ляйен воевать на Украине?» — заявил Уоллес.

Экс-депутат ЕП также выразил мнение, что представители рабочего класса Украины не хотят сражаться. Сам конфликт он назвал глупой прокси-войной НАТО.

Ранее сообщалось, что Блинкен призвал Киев принять фундаментальное решение о продолжении борьбы или переговорах с Россией и попытке прекращения огня. Перед этим он также заявил, что прекращение огня на Украине было бы полезным лишь на условиях США и Киева.

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