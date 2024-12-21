Умер народный артист СССР Валерий Яковлев

Умер худрук Чувашского драмтеатра и народный артист СССР Валерий Яковлев

Умер бессменный художественный руководитель Чувашского драматического театра Валерий Яковлев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Народному артисту СССР было 85 лет. «Валерий Николаевич внес неоценимый вклад в развитие культуры республики, был выдающимся деятелем театрального искусства, чья жизнь была посвящена служению культуре», — заявил глава республики.

Валерий Яковлев родился 25 сентября 1939 года в Чувашии. С 1961 года он трудился актером, в 1967 году был назначен режиссером-постановщиком театра, а в 1979 году – главным режиссером. С 1990 года Валерий Николаевич занимал пост руководителя Чувашского драматического театра имени К. В. Иванова в Чебоксарах.

Ранее стало известно, что на 86-м году жизни скончался британско-новозеландский актер Дэвид Уитерлей, сыгравший в фильме «Властелин колец: Братство Кольца», а также сериалах «Зена — королева воинов» и «Удивительные странствия Геракла».