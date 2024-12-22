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00:10, 22 декабря 2024Россия

22 декабря: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова

Фото: Sabri Tuzcu / Unsplash

22 декабря в России отмечается День образования Пенсионного фонда и День рождения хоккея, в мире празднуют День бардовской песни. Свой день рождения отмечает французская актриса и певица Ванесса Паради. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 22 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День образования Пенсионного фонда России

Пенсионный фонд РФ был образован 22 декабря 1990 года как полностью автономная внебюджетная система финансирования социальных выплат и формирования источников пенсионных капиталов. В 2023 году организацию объединили с Фондом социального страхования. Так появился Социальный фонд России.

День рождения российского хоккея

Сборная СССР по хоккею, 1972 год

Сборная СССР по хоккею, 1972 год

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

22 декабря 1946 года в Советском Союзе прошли первые официальные игры чемпионата по канадскому хоккею, именно так тогда называли игру с шайбой. Турниры национального чемпионата принимали восемь городов, решающие поединки прошли в Москве.

Какие еще праздники отмечают в России 22 декабря

  • День энергетика;
  • День Гидрометеорологической службы ВС РФ;
  • День герба и флага Ульяновской области.

Праздники в мире

День рождения электрической гирлянды

По одной из версий, первую электрическую гирлянду придумал и воплотил в жизнь помощник Томаса Эдисона инженер Эдвард Джонсон. 22 декабря 1882 года он соединил проводом окрашенные в разные цвета лампочки и украсил импровизированной гирляндой рождественскую елку.

Международный день бардовской песни

Фото: Рухкян Давид / РИА Новости

Считается, что впервые праздник отметили в 2000 году по инициативе археолога и автора-исполнителя Константина Шлямова. Позже благодаря интернету День бардовской песни вышел за пределы России и стал международным.

Что касается выбора даты, 22 декабря — один из самых коротких дней в году, а долгий зимний вечер — это лучшее время для того, чтобы послушать любимые песни в кругу друзей, вспомнить ушедших бардов и открыть для себя новые имена, считают организаторы праздника.

Какие еще праздники отмечают в мире 22 декабря

  • День освобождения от волонтерской ответственности;
  • День наступления ночи.

Какой церковный праздник сегодня

Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы

Согласно преданию, родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, были бесплодны. До глубокой старости они прожили в любви, несмотря на унижения со стороны других людей — бесплодие в те времена считалось божьим проклятьем за грехи.

Однажды Иоаким ушел на 40 дней молиться в пустыню, Анна же продолжала возносить молитвы в стенах Иерусалима. По окончании этого срока они встретились у ворот в город и сказали, что, несмотря ни на что, любят друг друга. Через некоторое время Бог послал им дочь.

Изображение: Ангелос Акотанос «Святая Анна с младенцем Марией»

Какие еще церковные праздники отмечают 22 декабря

  • День памяти пророчицы Анны, матери пророка Самуила;
  • День памяти святителя Софрония, архиепископа Кипрского;
  • Праздник в честь иконы Божией матери «Нечаянная радость».

Приметы на 22 декабря

По народному календарю 22 декабря — Анна Темная, один из самых коротких дней в году. На Руси верили, что это время очень благоприятно для родов, ведь святая Анна считается покровительницей беременных женщин и матерей.

  • На Анну Темную беременным нельзя разжигать огонь и зажигать свечи, иначе у ребенка может появиться большое родимое пятно на видном месте.
  • Также будущим мамам сегодня нельзя переступать через острые предметы, чтобы не навлечь на себя осложнения при родах.
  • Плохой приметой также считается шить, вязать и вышивать — по приметам запутавшиеся нитки могут намотать пуповину вокруг тела будущего ребенка.

Кто родился 22 декабря

Лео Бокерия (85 лет)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Советский и российский врач-кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия считается одним из ведущих кардиохирургов мира и основоположником хирургического лечения нарушений ритма сердца. На его счету несколько тысяч операций на открытом сердце. Также Бокерия — автор около двух тысяч научных работ, он имеет примерно 180 патентов на изобретения, полезные модели и рационализаторские предложения.

Эдуард Успенский (1937–2018)

На книгах культового писателя выросло не одно поколение советских и российских детей. Среди наиболее известных персонажей, созданных Эдуардом Успенским, — крокодил Гена, Чебурашка, Дядя Федор, пес Шарик, кот Матроскин, почтальон Печкин, трактор Тр-тр Митя, братья Колобки и многие другие.

Кто еще родился 22 декабря

  • Рэйф Файнс (62 года) — британский актер;
  • Марк Богатырев (40 лет) — российский актер;
  • Ванесса Паради (52 года) — французская актриса и певица;
  • Нурлан Сабуров (33 года) — российский и казахстанский стендап-комик.

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