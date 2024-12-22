22 декабря: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

22 декабря в России отмечается День образования Пенсионного фонда и День рождения хоккея, в мире празднуют День бардовской песни. Свой день рождения отмечает французская актриса и певица Ванесса Паради. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 22 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День образования Пенсионного фонда России

Пенсионный фонд РФ был образован 22 декабря 1990 года как полностью автономная внебюджетная система финансирования социальных выплат и формирования источников пенсионных капиталов. В 2023 году организацию объединили с Фондом социального страхования. Так появился Социальный фонд России.

День рождения российского хоккея

Сборная СССР по хоккею, 1972 год Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

22 декабря 1946 года в Советском Союзе прошли первые официальные игры чемпионата по канадскому хоккею, именно так тогда называли игру с шайбой. Турниры национального чемпионата принимали восемь городов, решающие поединки прошли в Москве.

Какие еще праздники отмечают в России 22 декабря

День энергетика;

День Гидрометеорологической службы ВС РФ;

День герба и флага Ульяновской области.

Праздники в мире

День рождения электрической гирлянды

По одной из версий, первую электрическую гирлянду придумал и воплотил в жизнь помощник Томаса Эдисона инженер Эдвард Джонсон. 22 декабря 1882 года он соединил проводом окрашенные в разные цвета лампочки и украсил импровизированной гирляндой рождественскую елку.

Международный день бардовской песни

Фото: Рухкян Давид / РИА Новости

Считается, что впервые праздник отметили в 2000 году по инициативе археолога и автора-исполнителя Константина Шлямова. Позже благодаря интернету День бардовской песни вышел за пределы России и стал международным.

Что касается выбора даты, 22 декабря — один из самых коротких дней в году, а долгий зимний вечер — это лучшее время для того, чтобы послушать любимые песни в кругу друзей, вспомнить ушедших бардов и открыть для себя новые имена, считают организаторы праздника.

Какие еще праздники отмечают в мире 22 декабря

День освобождения от волонтерской ответственности;

День наступления ночи.

Какой церковный праздник сегодня

Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы

Согласно преданию, родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, были бесплодны. До глубокой старости они прожили в любви, несмотря на унижения со стороны других людей — бесплодие в те времена считалось божьим проклятьем за грехи.

Однажды Иоаким ушел на 40 дней молиться в пустыню, Анна же продолжала возносить молитвы в стенах Иерусалима. По окончании этого срока они встретились у ворот в город и сказали, что, несмотря ни на что, любят друг друга. Через некоторое время Бог послал им дочь.

Какие еще церковные праздники отмечают 22 декабря

День памяти пророчицы Анны, матери пророка Самуила;

День памяти святителя Софрония, архиепископа Кипрского;

Праздник в честь иконы Божией матери «Нечаянная радость».

Приметы на 22 декабря

По народному календарю 22 декабря — Анна Темная, один из самых коротких дней в году. На Руси верили, что это время очень благоприятно для родов, ведь святая Анна считается покровительницей беременных женщин и матерей.

На Анну Темную беременным нельзя разжигать огонь и зажигать свечи, иначе у ребенка может появиться большое родимое пятно на видном месте.

Также будущим мамам сегодня нельзя переступать через острые предметы, чтобы не навлечь на себя осложнения при родах.

Плохой приметой также считается шить, вязать и вышивать — по приметам запутавшиеся нитки могут намотать пуповину вокруг тела будущего ребенка.

Кто родился 22 декабря

Лео Бокерия (85 лет)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Советский и российский врач-кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия считается одним из ведущих кардиохирургов мира и основоположником хирургического лечения нарушений ритма сердца. На его счету несколько тысяч операций на открытом сердце. Также Бокерия — автор около двух тысяч научных работ, он имеет примерно 180 патентов на изобретения, полезные модели и рационализаторские предложения.

На книгах культового писателя выросло не одно поколение советских и российских детей. Среди наиболее известных персонажей, созданных Эдуардом Успенским, — крокодил Гена, Чебурашка, Дядя Федор, пес Шарик, кот Матроскин, почтальон Печкин, трактор Тр-тр Митя, братья Колобки и многие другие.

Кто еще родился 22 декабря